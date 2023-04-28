Франція засуджує новий удар по Україні: Росія навмисно обстрілює житлові будинки, - МЗС

Франція "найрішучішим чином" засудила нові удари, нанесені Росією вночі, 28 квітня, по Україні, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Франції.
У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в Умані, що призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми.
"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", - заявили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" за воєнні злочини Росії.
Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.
В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.
Внаслідок обстрілу загинули 23 особи, серед них четверо дітей.
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