Франция осуждает новый удар по Украине: Россия намеренно обстреливает жилые дома, - МИД

Франция "самым решительным образом" осудила новые удары, нанесенные Россией ночью, 28 апреля, по Украине, в частности в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

В заявлении отмечается умышленный обстрел Россией жилых домов в Умани, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения, включая детей.

"Такие удары по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивают очевидное желание России продолжать эскалацию захватнической войны в Украине", - заявили в министерстве.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд "для борьбы с безнаказанностью" за военные преступления России.