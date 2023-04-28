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Франция осуждает новый удар по Украине: Россия намеренно обстреливает жилые дома, - МИД

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Франция, Пятница 28 апреля 2023 22:20
Франция осуждает новый удар по Украине: Россия намеренно обстреливает жилые дома, - МИД Фото: Франция осудила новый удар РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция "самым решительным образом" осудила новые удары, нанесенные Россией ночью, 28 апреля, по Украине, в частности в Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции.

В заявлении отмечается умышленный обстрел Россией жилых домов в Умани, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения, включая детей.

"Такие удары по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивают очевидное желание России продолжать эскалацию захватнической войны в Украине", - заявили в министерстве.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд "для борьбы с безнаказанностью" за военные преступления России.

Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.

В результате обстрела погибли 23 человека, среди них четверо детей.

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