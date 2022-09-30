Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Макрон
Франция решительно осуждает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.
"Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины", - написал он.
Макрон добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и восстановлении полного суверенитета над всей территорией.
Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией тольки при правлении нового президента.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.