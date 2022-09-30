ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Макрон

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 19:52
Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция решительно осуждает аннексию Российской Федерацией временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в Twitter.

"Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины", - написал он.

Макрон добавил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и восстановлении полного суверенитета над всей территорией.

Ранее Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией тольки при правлении нового президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Российская Федерация
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины