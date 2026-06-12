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Франция заподозрила израильскую фирму в срыве выборов в нескольких государствах

07:48 12.06.2026 Пт
2 мин
Как фирма из Израиля вмешивалась в выборы в трех странах?
aimg Екатерина Коваль
Франция заподозрила израильскую фирму в срыве выборов в нескольких государствах Фото: голосование на выборах США в 2024 году (Getty Images)
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Французская служба борьбы с дезинформацией Viginum установила: израильская фирма BlackCore подозревается во вмешательстве в выборы не только во Франции, но и в Нью-Йорке и Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что установила Viginum

На пресс-конференции в Париже руководитель Viginum Марк-Антуан Брийян заявил: BlackCore подозревается в проведении операций цифрового вмешательства в нескольких странах - Анголе, Того, Шотландии и на муниципальных выборах в Нью-Йорке 2025 года.

Ранее Reuters сообщало, что французские власти подозревают BlackCore в грязной кампании против трех кандидатов от левой партии "Непокорная Франция" на местных выборах в марте.

Кто заказал кампанию - установить не удалось. "Наши расследования не позволили установить заказчика или заказчиков, если они вообще существуют", - признал Брайан.

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Нью-Йорк и Шотландия

Брайан не назвал конкретных целей в Нью-Йорке. Впрочем, в 2025 году там состоялись муниципальные выборы, которые выиграл Зохран Мамдани - кандидат, известный поддержкой Палестины.

Viginum также зафиксировал аккаунты, связанные с BlackCore, атаковавшие первого министра Шотландии Джона Суинни, который публично критиковал израильские операции в Газе.

Реакция Франции и Израиля

Премьер Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж обратился к Израилю за объяснениями относительно действий BlackCore и попросил помочь установить заказчика кампании.

Посольство Израиля в Париже подтвердило факт обращения и заявило, что "Израиль не имеет никакого намерения вмешиваться во французский политический процесс".

Кто такая BlackCore

До удаления своего онлайн-присутствия компания описывала себя как "элитную фирму в сфере влияния, кибербезопасности и информационной войны", предоставляющую правительствам и избирательным кампаниям инструменты для "формирования нарративов". На запросы Reuters она так и не ответила.

Скандал с BlackCore происходит на фоне обострения отношений между США и Израилем в сфере безопасности. В начале июня Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы до максимального из-за усиления израильской слежки за американскими чиновниками.

Напряженность между двумя союзниками нарастает давно. Во второй половине мая Трамп и Нетаньяху разошлись во взглядах относительно войны с Ираном, а позже Axios сообщило, что во время одного из разговоров Трамп назвал израильского премьера "сумасшедшим" и обвинил в неблагодарности.

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