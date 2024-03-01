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Франция заказала для ВСУ сотню дронов Delair: когда их отправят в Украину

Пятница 01 марта 2024 00:53
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Франция заказала для ВСУ сотню дронов Delair: когда их отправят в Украину Фото: Франция заказала для украинских военных 100 дронов Delair (twitter.com/SebLecornu)
Автор: Константин Широкун

Франция заказала у компании Delair 100 беспилотных летательных аппаратов для украинских военных. Уже летом беспилотники должны отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом", - написал Лекорню.

По его словам, французский военно-промышленный комплекс получит заказ на изготовление двух тысяч таких беспилотников – для французской и украинской армий.

"В общей сложности в нашей оборонной промышленности будут заказаны две тысячи дистанционно управляемых беспилотников. Для нужд наших войск и потребностей Украины", — отметил Лекорню.

Помощь Украине от Франции

В начале февраля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сказал, что страна намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

Кроме того, правительство Франции ищет средства для финансирования пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд. евро после масштабного сокращения расходов страны.

Вчера также стало известно, что Франция вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.

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