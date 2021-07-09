Миротворці ООН в Малі підірвалися на міні: поранено кілька людей
У Малі автомобіль миротворців ООН підірвався на міні біля селища Діалло в регіоні Мопті. За попередніми даними, поранення отримали 7 осіб, троє з них перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію ООН в Малі (МИНУСМА).
Зазначається, що вибух стався під час патрулювання миротворцями ООН району Мопті. Міна спрацювала, коли автомобіль з "блакитними касками" проїжджав по дорозі біля селища Діалло.
Постраждали щонайменше сім миротворців. За даними місцевих ЗМІ, троє військовослужбовців отримали серйозні поранення.
У повідомленнях не вказується, в контингент якої країни входять поранені миротворці.
Нагадаємо, 25 червня в результаті нападу бойовиків на північному сході Малі поранення отримали 15 миротворців ООН.
Зазначимо, 21 червня в Малі нападу з використанням замінованого автомобіля зазнали французькі військові.