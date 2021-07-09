ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Миротворці ООН в Малі підірвалися на міні: поранено кілька людей

Новость на русском →
Бамако, П'ятниця 09 липня 2021 21:03
Миротворці ООН в Малі підірвалися на міні: поранено кілька людей Фото: миротворці ООН підірвалися на міні в Малі (twitter.com/Gyllensporre)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Малі автомобіль миротворців ООН підірвався на міні біля селища Діалло в регіоні Мопті. За попередніми даними, поранення отримали 7 осіб, троє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію ООН в Малі (МИНУСМА).

Зазначається, що вибух стався під час патрулювання миротворцями ООН району Мопті. Міна спрацювала, коли автомобіль з "блакитними касками" проїжджав по дорозі біля селища Діалло.

Постраждали щонайменше сім миротворців. За даними місцевих ЗМІ, троє військовослужбовців отримали серйозні поранення.

У повідомленнях не вказується, в контингент якої країни входять поранені миротворці.

Нагадаємо, 25 червня в результаті нападу бойовиків на північному сході Малі поранення отримали 15 миротворців ООН.

Зазначимо, 21 червня в Малі нападу з використанням замінованого автомобіля зазнали французькі військові.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН миротворцы Мали Теракт
NEWS
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі