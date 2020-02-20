Франція закриє свою найстарішу АЕС

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що влада країни вирішила закрити найстарішу атомну електростанцію (АЕС) "Фессенайм". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За словами Філіпа, він вже підписав розпорядження про закриття станції. На першому етапі, який почнеться вже в суботу, буде зупинено один з реакторів АЕС.

"Це є зобов'язанням президента республіки: я підписав розпорядження про закриття станції "Фессенайм". Це перший етап французької стратегії переходу від атомної енергії до відновлюваної", - заявив він.

Зазначається, що повний комплекс робіт з закриття АЕС "Фессенайм", яка діє з 1977 року, французький уряд планує завершити до 30 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Об'єднані Арабські Емірати отримали ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції "Барака". ОАЕ стануть першою арабською країною в регіоні, яка має свою АЕС.

Також РБК-Україна писало, що на Рівненській АЕС під'єднали до мережі енергоблок №1 після завершення планового ремонту, який тривав 45 днів. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

Крім того, на Южно-Українській АЕС після спрацювання автоматичного захисту до мережі було під'єднано енергоблок №3. При цьому перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працювали у заданому режимі.