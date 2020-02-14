Рівненська АЕС підключила енергоблок

Фото: Рівненська АЕС (wikipedia.org)

В роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС

На Рівненській АЕС енергоблок №1 підключений до мережі після завершення планового ремонту, який тривав 45 днів. Про це повідомляє Энергоатом.

Станом на 8 годину ранку в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС. За минулу добу на цій АЕС в роботі знаходилися три енергоблоки із сумарним навантаженням 2 429 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"В07:40 енергоблок №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до мережі після завершення планово-попереджувального ремонту. Проводиться планове підвищення потужності енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

У цілому на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 57-а доба капітального планового ремонту;

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 54-е доба середнього планового ремонту;

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 447-е доба середнього планового ремонту.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС був відключений один з енергоблоків. Так, прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформувала про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту. Зазначено, що ремонт розрахований на 45 днів.