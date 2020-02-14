ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рівненська АЕС підключила енергоблок

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 10:00
Рівненська АЕС підключила енергоблок
Фото: Рівненська АЕС (wikipedia.org)

В роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС

На Рівненській АЕС енергоблок №1 підключений до мережі після завершення планового ремонту, який тривав 45 днів. Про це повідомляє Энергоатом.

Станом на 8 годину ранку в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС. За минулу добу на цій АЕС в роботі знаходилися три енергоблоки із сумарним навантаженням 2 429 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"В07:40 енергоблок №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до мережі після завершення планово-попереджувального ремонту. Проводиться планове підвищення потужності енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

У цілому на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 57-а доба капітального планового ремонту;
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 54-е доба середнього планового ремонту;
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 447-е доба середнього планового ремонту.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС був відключений один з енергоблоків. Так, прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформувала про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту. Зазначено, що ремонт розрахований на 45 днів.

На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків У Канаді помилково розіслали попередження про надзвичайну ситуацію на АЕС
Новини України АЭСэнергоблок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся