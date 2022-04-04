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Латвія слідом за Литвою знизила рівень дипломатичних відносин з Росією

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Рига, Понеділок 04 квітня 2022 16:33
Латвія слідом за Литвою знизила рівень дипломатичних відносин з Росією Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс (facebook.com.edgars.inkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Латвії прийняв рішення знизити рівень дипломатичних відносин з Росією. Причиною цього стали злочини, які скоїли російські військові в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Ринкевичса.

"Враховуючи злочини, скоєні російськими збройними силами в Україні, Латвія знизить дипломатичні відносини з Російською Федерацією", - написав у Twitter глава МЗС.

Він пообіцяв повідомити про конкретні рішення пізніше, після завершення внутрішніх процедур.

Нагадаємо, напередодні Литва оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

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