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Франція виділяє 20 млн євро, щоб люди пересіли на велосипеди під час карантину

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 15:38
Франція виділяє 20 млн євро, щоб люди пересіли на велосипеди під час карантину
Ілюстративне фото (china-review.com.ua)

Уряд вважає, що велосипедами в країні можна забезпечити соціальну дистанцію

Уряд Франції заявив про надання 20 млн євро на реалізацію плану, завдяки якому люди охоче користуватимуться велосипедами під час карантину введеного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Le Monde.

Як повідомляється, уряд Франції вважає, що користування велосипедом є хорошим способом забезпечити соціальну дистанцію та дозволить зберегти забруднення повітря на низькому рівні, коли люди почнуть повертатись на роботу після карантину. Так, із передбачуваного бюджету у 20 млн євро, влада країни виділить по 50 євро на ремонт велосипедів у зареєстрованих механіків.

Крім того, 20-мільйонний пакет коштів передбачений й на оплати велонавчання і тимчасові паркувальні місця. Місцеві органи влади також заохочуються встановлювати велосипедні доріжки по всій країні.

Нагадаємо, у Франції кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції становить 24 087, з них 427 померли за минулу добу. В лікарнях та закладах опіки померли 15 053 та 9 034 людей відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи, введені через спалах коронавірусу.

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