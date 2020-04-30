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Франция выделяет 20 млн евро, чтобы люди пересели на велосипеды во время карантина

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 15:38
Франция выделяет 20 млн евро, чтобы люди пересели на велосипеды во время карантина
Иллюстративное фото (china-review.com.ua)

Правительство считает, что велосипедами в стране можно обеспечить социальную дистанцию

Правительство Франции заявило о выделении 20 млн евро на реализацию плана, благодаря которому люди охотно будут пользоваться велосипедами во время карантина введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщается, правительство Франции считает, что пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию и позволит сохранить загрязнения воздуха на низком уровне, когда люди начнут возвращаться на работу после карантина. Так, из предполагаемого бюджета в 20 млн евро, власти страны выделят по 50 евро на ремонт велосипедов у зарегистрированных механиков.

Кроме того, 20-миллионный пакет средств предусмотрен и на оплаты велоучебы и временных парковочных мест. Местные органы власти также будут стимулировать оборудовать велодорожки по всей стране.

Напомним, во Франции количество летальных случаев от коронавирусной инфекции составляет 24 087, из них 427 скончались за минувшие сутки. В больницах и учреждениях опеки умерли 15 053 и 9 034 человек соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры, введенные из-за вспышки коронавируса.

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