Франция не успела перезапустить реакторы, чтобы избежать отключений света, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что энергетический кризис в Европе может усилиться, если французы не выполнят план перезапуска четверти своих атомных электростанций к середине декабря. График французских энергетиков уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.

"Пока результаты не выглядят обнадеживающими, и сетевой оператор RTE предупредил, что риск дефицита в январе растет", - отмечается в сообщении.

Эти проблемы сделают Францию, которая обычно полагается на ядерную энергетику для более двух третей своей мощности, уязвимой. Даже, несмотря на то, что эта страна менее зависима от поставок российского газа, чем Германия.