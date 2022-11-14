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Европа платит высокую цену за войну России в Украине, - глава Минфина Франции

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 09:39
Европа платит высокую цену за войну России в Украине, - глава Минфина Франции Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Европа и Франция платят высокую цену за действия России в Украине из-за повышения цен на энергоносители и инфляции. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что главным экономическим приоритетом его страны является устранение этих последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ле Мэр сказал министру финансов США Джанет Йеллен в начале двусторонней встречи в кулуарах саммита G20 на Бали, что для Соединенных Штатов и Франции важно работать вместе, чтобы подавить инфляцию.

"Поэтому я действительно думаю, что проблема, которая стоит перед нами, заключается в том, как снизить цены на энергоносители и как избавиться от инфляции", - сказал Ле Мэр.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны. Он призовет Группу G20 к скоординированным действиям для решения проблемы международной экономической нестабильности и роста стоимости жизни после вторжения России в Украину.

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