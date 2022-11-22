Франція не встигла перезапустити реактори, щоб уникнути відключень світла, - Bloomberg

Французька атомна промисловість не встигла запустити бездіяльні реактори, щоб уникнути відключень світла та допомогти Європі впоратися з дефіцитом електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що енергетична криза в Європі може посилитися, якщо французи не виконають плану перезапуску чверті своїх атомних електростанцій до середини грудня. Графік французьких енергетиків значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

"Поки що результати не виглядають обнадійливими, і мережевий оператор RTE попередив, що ризик дефіциту в січні зростає", - наголошується в повідомленні.

Ці проблеми зроблять Францію, яка зазвичай покладається на ядерну енергетику для більш ніж двох третин своєї вразливої потужності. Навіть незважаючи на те, що ця країна менш залежна від постачання російського газу, ніж Німеччина.