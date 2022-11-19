Миллиарды евро. Франция готовит масштабную компенсацию счетов за свет

Франция выделит 8,4 млрд евро, чтобы помочь компаниям покрыть счета за электроэнергию. Этот шаг должен смягчить последствия роста цен на электроэнергию, и помочь им конкурировать с немецкими предприятиями.

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире Radio France.

Франция сократит специальный налог на электроэнергию до минимума, разрешенного правилами ЕС, и позволит компаниям использовать специальный механизм для получения дешевой электроэнергии, полученной от атомной энергетики. "Французские компании будут защищены так же, как и немецкие. Мы также позаботимся о том, чтобы правила конкуренции ЕС применялись ко всем компаниям, будь то итальянские, испанские, французские или немецкие", - заявил министр финансов. Пакет помощи в размере 8,4 млрд евро — это расходы на 2022 и 2023 годы. Ранее Франция уже выделила 45 миллиардов евро на помощь оплаты коммунальных услуг домохозяйств.