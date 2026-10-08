Франция в огне: как протесты школьников переросли в уличные беспорядки

Более двух недель улицы Франции буквально пылают из-за массовых протестов . Акции, начавшиеся с требований улучшить уровень и условия образования в стране, дошли до баррикад, массовых столкновений с полицией и раненых.

РБК-Украина рассказывает, почему начались протесты и как они дошли до эскалации.

Главное:

Образовательный кризис: Протесты учеников и студентов вспыхнули из-за нехватки учителей, плохих условий обучения и неравного доступа к высшему образованию.

Массовые демонстрации: За более чем две недели протесты охватили десятки городов Франции. Только 6 октября на улицы вышли от 266 до 450 тысяч человек.

Волна насилия: Мирные акции переросли в блокирование школ, поджоги и столкновения с полицией. Тысячи задержанных, сотни раненых и обвинения правоохранителей в чрезмерном применении силы.

Реакция властей: Правительство Франции пообещало решить проблему нехватки учителей и временно ограничило применение полицией светошумовых гранат. Впрочем, протесты не утихают.

В середине сентября Францию охватили массовые протесты учеников, студентов и работников образования. Основные требования студентов, учащихся и учителей касаются кризиса в среднем и высшем образовании. Более двух недель французы собираются на улицах своих городов. И во многих местах мирные акции быстро превратились в уличные беспорядки и столкновения с полицией.

Протестующие жалуются на плохие условия обучения: отсутствие учителей, перегруженные расписания, заброшенные классные комнаты и здания, непригодные для высоких температур. Также им не нравится система Parcoursup, через которую большинство студентов подают заявки на поступление в вузы. Ее критикуют за непрозрачность отбора и неравенство доступа к образованию.

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Митинги проходят в десятках городов. По данным французского МВД, только 6 октября по всей стране протестовали 266 тысяч человек, в том числе 56 тысяч – только в Париже. У митингующих другие цифры – почти полмиллиона по стране, 100 тысяч – в столице. В тот день учеба частично приостановилась примерно в четверти всех лицеев. Опять же, сами учащиеся сообщали о значительно больших цифрах.

Протесты во Франции происходят волнами, которые называют актами. Самые массовые демонстрации приходятся на отдельные дни, в частности выходные. С начала протестов произошло уже три такие волны. Сейчас студентов и учащихся призывают присоединяться к "акту IV".

Почему начались протесты

Зародились протесты в пригороде Парижа, в лицее Сент-Экзюпери.

17 сентября учителя объявили забастовку из-за кадровых проблем. По их словам, в школе не было учителей математики, французского, истории, литературы и других предметов.

Лицеисты решили поддержать своих учителей и на следующее утро действовали более радикально. Вокруг лицея начали появляться баррикады. Митингующие уверяли, что не планируют ничего разрушать, а хотят лишь отстаивать свои права.

Вскоре протесты постепенно распространились по всей Франции. Массовая мобилизация населения началась непосредственно из-за призывов профсоюзов к блокированию школ и университетов.

Несмотря на то что большинство демонстраций были мирными, все же некоторые протестувальники поджигали мусорные баки, разрушали автобусные остановки или вступали в столкновения с полицией. Полицейские ответили дубинками, слезоточивым газом и травматическим оружием для подавления беспорядков, поэтому пострадало немало протестующих.

Столкновения с полицией и массовые беспорядки

Часть населения поддержала протесты именно из-за крайне жесткой реакции со стороны правоохранителей. По данным французского правительства, за последние несколько дней в результате столкновений пострадали по меньшей мере 300 митингующих и около 700 полицейских.

В настоящее время уже идет десяток расследований жестокости со стороны полиции.

В понедельник, 5 октября, в городе Ланс 15-летнему парню оторвало руку. Точные обстоятельства трагедии все еще расследуются. Французские СМИ сообщают, что пострадавший поднял светошумовую гранату и отбросил ее обратно в толпу полиции. В полиции заявили, что его жизни ничего не угрожает.

В Туре 16-летний подросток лишился правого глаза после серьезного ранения в голову. Местный прокурор Екатерина Сорита-Минар заявила, что ранения похожи на последствия применения оборонительной пули взрывного типа.

Также 14-летний подросток в пригороде Парижа лишился большинства зубов, когда полицейский бросил в него гранату с близкого расстояния.

Впрочем, сами протестующие тоже ведут себя вовсе не мирно.

Самые масштабные беспорядки прошли в Марселе на юге Франции. В частности, сотни протестующих выгнали пожарных из их грузовика, после чего подожгли спецтранспорт. Также были сожжены и несколько учебных заведений.

В городе Ренн только 1 октября зафиксировано 35 пожаров. В Страсбурге повреждена трамвайная инфраструктура и остановки общественного транспорта. В Нанте из-за действий митингующих загорелся лицей.

Аналогичные массовые инциденты происходили почти по всей стране. По сообщениям Associated Press, на 8 октября закрылось около 900 школ.

Фото: протесты во Франции (Getty Images)

Митингующих, со своей стороны, очень возмущает чрезмерная жестокость полиции. На акциях появляются соответствующие антиполицейские лозунги.

Центральная власть Франции подтверждает масштабные повреждения в результате митингов. По словам министра образования Эдуарда Жефрея, убытки достигли уже 20-30 миллионов евро. Разрушены несколько сотен учебных заведений.

По сообщению Associated Press, по состоянию на 8 октября задержано 6 500 человек, подавляющее большинство которых – несовершеннолетние. Трети задержанных были предъявлены обвинения.

На фоне критики в отношении действий правоохранительных органов пресс-секретарь правительства в интервью "Франс инфо" заявила, что полиция действует пропорционально и благоразумно, и учащимся не угрожает опасность со стороны правоохранителей.

Как реагирует власть

Учитывая масштабы столкновений, реагировать на ситуацию пришлось и лично президенту Эмманюэлю Макрону.

В этот вторник он вызвал ключевых министров в Елисейский дворец, чтобы попытаться найти выход из кризиса.

Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил парламенту, что протесты стали "самой большой потерей, которую понесла школьная система за десятилетия". Он поручил правительству заняться основными требованиями учащихся. Он опроверг обвинения в адрес полиции, заявив, что они действовали пропорционально обстоятельствам.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о запрете использования полицией светошумовых гранат во время протестов, как раз из-за травмирования подростка.

Часть французских политиков не скрывают своей приверженности протестующим. Так, лидер леворадикальной партии "Непокоренная Франция" и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон высоко оценил "дисциплину молодежи, которая восстала за свое будущее и является контролируемой".

Глава Социалистической партии Оливье Фор осудил правительство, которое "пренебрежительно относится" к молодежи и "противостоит ей только силой и полицейским насилием".

На французских митингующих обратил внимание даже президент США Дональд Трамп. "Это не о школах, это об исламе, который хочет захватить некогда великую страну!" – в присущем ему стиле заявил Трамп.

По мнению президента США, студенческие протесты являются следствием неконтролируемой миграции в Европе, что неудивительно, учитывая его антимигрантскую политику в самих США.

Стоит отметить, что повестка дня акций довольно быстро вышла за пределы чисто образовательных проблем. В частности, на многих акциях были заметны флаги Палестины и звучали соответствующие призывы. Впрочем, многие акции де-факто превратились в обычные массовые беспорядки без четкой цели.

Официальный Париж заметил в протестах и "иранский след". МИД Франции вызвал посла Ирана, чтобы выразить протест против «дезинформационной кампании, которую иранские власти начали в отношении движения старшеклассников во Франции».

Власть вышла на диалог с митингующими. Министр национального образования Эдуар Жеффрей представит план замены отсутствующих учителей, также министрам уже поручили ряд других задач. Правительство Франции рассматривает законопроект, который должен возложить финансовую ответственность за погромы на самих нарушителей или их родителей.

Несмотря на все действия власти, протесты – организованные и хаотичные – продолжаются. И даже уже перекинулись на соседнюю Бельгию.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему у Франции начались студенческие протесты?

– Причиной стал кризис в образовании: нехватка учителей, плохие условия обучения и неравный доступ к университетам. Первые акции начались 17 сентября в лицее Сент-Экзюпери под Парижем.

– Насколько масштабны протесты во Франции?

– Демонстрации охватили десятки городов. По данным французского МВД, 6 октября на улицы вышли 266 тысяч человек, в том числе 56 тысяч в Париже. Организаторы заявляют почти о полумиллионе протестующих по всей стране.

– Почему мирные протесты переросли в беспорядки?

– Часть демонстрантов начала блокировать учебные заведения, возводить баррикады и устраивать поджоги. Полиция применила силу, в частности слезоточивый газ и спецсредства. Сообщения о тяжелых ранениях подростков вызвали новую волну возмущения.

– Каковы последствия массовых протестов?

– В результате столкновений пострадали сотни людей, тысячи были задержаны. Повреждены учебные заведения и общественный транспорт. По оценкам властей, убытки достигают 20-30 миллионов евро.

– Как французские власти реагируют на протесты?

– Эмманюэль Макрон созвал правительственное совещание для урегулирования кризиса. Власти пообещали решить проблему нехватки учителей, а полиции запретили использовать светошумовые гранаты. Несмотря на это, протесты продолжаются.