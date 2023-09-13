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Франция требует снять с продажи iPhone 12 из-за сильного излучения

Фото: Франция требует снять с продажи iPhone 12 из-за сильного излучения (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Франция требует от компании Apple перестать продавать iPhone 12 в стране. Причиной является якобы слишком сильное электромагнитное излучение.

Об этом сказано в заявлении французского национального агентства по радиочастотам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ведомство призывает Apple отозвать все iPhone 12, которые продали во Франции, если не удастся решить проблему излучения с помощью обновления программного обеспечения.

Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро заявил французской газете Le Parisien, что решение было принято из-за электромагнитного излучения, превышающего допустимый порог.

"Ожидается, что Apple ответит на этот вопрос в течение двух недель. Если они этого не сделают, я готов отдать приказ об отзыве всех iPhone 12, находящихся в обращении. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов", - добавил чиновник. 

Представители Apple в комментарии BBC рассказали, что оспаривают результаты проверки французского национального агентства по радиочастотам. 

В компании уточнили, что предоставили регулятору результаты лабораторных исследований, которые подтверждают соответствие устройства всем необходимым нормам.

В свою очередь в агентстве добавили, что обнаружили уровень поглощения электромагнитной энергии 5,74 Вт на килограмм во время испытаний телефона в руке или кармане, что превышает норму ЕС, которая составляет 4 Вт на килограмм.

Презентация iPhone 15

Напомним, вчера Apple презентовала свой новый iPhone 15. Теперь так называемый островок Dynamic Island будет у всех моделей, а не только у версий с приставкой Pro.

Более детально с характеристиками нового смартфона можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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