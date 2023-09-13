Франція вимагає зняти з продажу iPhone 12 через сильне випромінювання

Відомство закликає Apple відкликати всі iPhone 12, які продали у Франції, якщо не вдасться вирішити проблему випромінювання за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро заявив французькій газеті Le Parisien, що рішення було ухвалене через електромагнітне випромінювання, що перевищує допустимий поріг.

"Очікується, що Apple відповість на це питання протягом двох тижнів. Якщо вони цього не зроблять, я готовий віддати наказ про відкликання всіх iPhone 12, які перебувають в обігу. Правило однаково для всіх, включаючи цифрових гігантів", - додав чиновник.

Представники Apple у коментарі ВВС розповіли, що оскаржують результати перевірки французького національного агентства з радіочастот.

У компанії уточнили, що надали регулятору результати лабораторних досліджень, які підтверджують відповідність пристрою всім необхідним нормам.

У свою чергу, в агентстві додали, що виявили рівень поглинання електромагнітної енергії 5,74 Вт на кілограм під час випробувань телефону в руці або кишені, що перевищує норму ЄС, яка становить 4 Вт на кілограм.

Презентація iPhone 15

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