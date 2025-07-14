В ЕС назвали новые пошлины Трампа "практически запретом" на торговлю с США

Глава еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что введение тарифов в 30% на европейский импорт фактически разрушит трансатлантическую торговлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Европейский Союз предупреждает о риске полного замораживания торговли с Соединенными Штатами из-за новой инициативы Дональда Трампа.

Президент США, объявил о введении 30% тарифов на товары из ЕС уже с 1 августа.

Шефчович заявил в Брюсселе, что такие пошлины "практически запретят торговлю" между ЕС и США, которая ежедневно оценивается в более 4,4 миллиарда евро.

По его словам, обе стороны в течение последнего месяца работали над принципиальным торговым соглашением, однако резкое заявление Трампа сорвало прогресс.

"У нас сложилось ощущение, что мы очень близки к соглашению", - подчеркнул Шефчович.

ЕС готовит контрмеры

В ответ на эту ситуацию ЕС отложил введение контртарифов на американские товары стоимостью 21 миллиард евро, которые должны были вступить в силу уже в понедельник.

Однако министры Евросоюза рассматривают расширение пакета санкций до 72 миллиардов евро.

Позиции внутри блока разнятся.

Франция настаивает на жестком ответе и применении нового закона о противодействии экономическому принуждению.

настаивает на жестком ответе и применении нового закона о противодействии экономическому принуждению. Германия призывает к сдержанной, "прагматичной" реакции.

призывает к сдержанной, "прагматичной" реакции. Италия и страны Восточной Европы предостерегают: эскалация может ударить по военной поддержке США в регионе.

"Мы не хотим эскалации, с другой стороны, нам также нужно продемонстрировать свою силу", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.

Давление с обеих сторон Атлантики

Ряд стран ЕС также упомянул о других общих вызовах, которые требуют сотрудничества с Вашингтоном, в частности борьбу с потоками фентанила и технологическую конкуренцию с Китаем.

В то же время Трамп в своих заявлениях также раскритиковал Канаду и Мексику, заявив, что они якобы недостаточно противодействуют с потоками опиоидов в США - хотя эти темы не были частью переговоров с ЕС.