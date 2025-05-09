Франция использует доходы с активов РФ на обслуживание САУ Caesar в Украине
Франция использует доходы от замороженных российских активов для обслуживания самоходных артиллерийских установок Caesar, которые она передала Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
"Мы вскоре объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание пушек Caesar, которые Франция поставила Украине, чтобы противостоять атакам России", - сказал Барро.
Издание напомнило, что ЕС решил использовать проценты, полученные от замороженных российских активов, для помощи Киеву.
В июне 2024 года франко-немецкий оружейный концерн KNDS, который, в частности, производит установки Caesar, официально оформил в Париже создание дочернего предприятия в Украине, а затем объявил об учреждении центра технического обслуживания Caesar.
Франция передала около 60 единиц этих САУ, способных выпускать шесть снарядов менее чем за минуту на дальность до 40 км с высокой точностью.
Глава МИД Франции также заявил, что необходимо подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня.
"Мы хотим мира, и сегодня единственное препятствие на пути к миру находится в Москве, он проводит парады, его имя Владимир Путин. Вчера президент республики несколько раз разговаривал с президентом Трампом, которому он выразил это твердое убеждение", - добавил он.
Замороженные активы РФ
Напомним, в прошлом году Европейский Союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов.
Недавно в Еврокомиссии сообщили, что Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш, первый был предоставлен в июле 2024 года.
Также Великобритания 14 апреля направила Украине 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России.
А 18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали соглашение в форме обмена нотами. Документ предусматривает, что Япония предоставит Украине кредит на 3 млрд долларов.
При этом кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
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