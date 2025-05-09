Франція використає доходи з активів РФ на обслуговування САУ Caesar в Україні

Франція використає доходи від заморожених російських активів для обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі глав МЗС країн ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", - сказав Барро.

Видання нагадало, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву.

У червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє установки Caesar, офіційно оформив у Парижі створення дочірнього підприємства в Україні, а потім оголосив про заснування центру технічного обслуговування Caesar.

Франція передала близько 60 одиниць цих САУ, здатних випускати шість снарядів менш ніж за хвилину на дальність до 40 км з високою точністю.

Глава МЗС Франції також заявив, що необхідно підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

"Ми хочемо миру, і сьогодні єдина перешкода на шляху до миру знаходиться в Москві, він проводить паради, його ім'я Володимир Путін. Вчора президент республіки кілька разів розмовляв з президентом Трампом, якому він висловив це тверде переконання", - додав він.