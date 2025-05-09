Франція використає доходи з активів РФ на обслуговування САУ Caesar в Україні
Франція використає доходи від заморожених російських активів для обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час зустрічі глав МЗС країн ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", - сказав Барро.
Видання нагадало, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, для допомоги Києву.
У червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє установки Caesar, офіційно оформив у Парижі створення дочірнього підприємства в Україні, а потім оголосив про заснування центру технічного обслуговування Caesar.
Франція передала близько 60 одиниць цих САУ, здатних випускати шість снарядів менш ніж за хвилину на дальність до 40 км з високою точністю.
Глава МЗС Франції також заявив, що необхідно підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.
"Ми хочемо миру, і сьогодні єдина перешкода на шляху до миру знаходиться в Москві, він проводить паради, його ім'я Володимир Путін. Вчора президент республіки кілька разів розмовляв з президентом Трампом, якому він висловив це тверде переконання", - додав він.
Заморожені активи РФ
Нагадаємо, минулого року Європейський Союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених російських активів.
Нещодавно у Єврокомісії повідомили, що Україна отримає від Євросоюзу ще 2,1 млрд євро допомоги. Ці гроші - доходи від заморожених активів російського Центробанку. Це вже другий подібний транш. Перший було надано в липні 2024 року.
Також Велика Британія 14 квітня направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів (990 млн доларів) в рамках кредиту G7 з використанням доходів від заморожених активів Росії.
А 18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накагоме підписали угоду у формі обміну нотами. Документ передбачає, що Японія надасть Україні кредит на 3 млрд доларів.
При цьому кредит буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії.
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