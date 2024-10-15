Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро в 2024 году, - Лекорню

Франция не сможет предоставить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году, как было обещано ранее. Причиной является дефицит бюджета.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"В начале 2024 года было политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. В реальности она составит более 2 млрд евро, но не 3 млрд евро", - рассказал Лекорню.

Решение о выделении до 3 млрд евро на помощь Украине в 2024 году было закреплено в двустороннем соглашении по безопасности между Киевом и Парижем, которое президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали еще в феврале.

Но, как пишет Politico, Франция была вынуждена сократить расходы на помощь Украине, поскольку дефицит бюджета за 2024 год может составить около 6% ВВП страны.

Министр обороны Франции отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года запрашивать у парламента не будут. Около 300 млн евро военной помощи будет обеспечено за счет замороженных российских активов - за эти средства приобретут 155-мм артиллерийские снаряды, САУ Caesar и горючее.

При этом от 400 до 600 миллионов евро будут получены за счет снижения инфляции, их направят на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.