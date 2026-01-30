Франция отпустила захваченный танкер "теневого флота": СМИ объяснили причину

Издание пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон 29 января во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил ему, что власти страны вынуждены разрешить танкеру Grinch выйти обратно в море.

Нефтяной танкер, который подозревают в принадлежности к "теневому флоту", задержали по юридическим причинам на прошлой неделе. Но теперь его отпустили обратно. При этом Макрон пообещал Зеленскому, что Франция должным образом реформирует законодательство, чтобы обеспечить возможность обездвиживания российских танкеров.

В свою очередь украинские СМИ пишут, что Зеленский со своей стороны 30 января призвал все страны, которые имеют влияние на вопрос обездвиживания танкеров, принять меры - захватить российские суда не временно, а навсегда. Это максимально усложнит ситуацию для россиян.