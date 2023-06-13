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Франция отправила в Украину следователей и экспертов для фиксации преступлений РФ

Фото: Флаг Франции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция отправила в Украину две группы сотрудников Министерства внутренних дел и Заморских территорий Франции, одна из которых состояла из следователей, а другая - из судебных экспертов. Они будут собирать доказательства военных преступлений армии РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Франции в Украине.

"Уже более года Франция полностью мобилизована для оказания конкретной поддержки усилиям украинской власти и Международного уголовного суда в их расследованиях, направленных на то, чтобы лица, ответственные за преступления, совершенные в Украине, не остались безнаказанными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно Франция отправила в Украину две группы сотрудников Министерства внутренних дел и Заморских территорий Франции, одна из которых состояла из следователей, а другая - из судебных экспертов.

Чем они будут заниматься в Украине

Первая команда поможет украинским властям расследовать преступления, которые нанесли серьезный и долговременный ущерб окружающей среде с начала российской агрессии в Украине. В состав группы входят жандармы из Центрального управления по борьбе с преступлениями против окружающей среды и здоровья населения и эксперт из Института уголовных исследований Национальной жандармерии.

Франция также развернет техническую и криминалистическую полицейскую миссию под эгидой Офиса прокурора Международного уголовного суда. Опираясь на опыт Национальной жандармерии, эта миссия будет собирать доказательства повреждения гражданского имущества и документировать их с помощью трехмерных цифровых моделей. Собранная таким образом информация будет способствовать расследованию МУС и рассмотрению дел в украинских судах.

Эти миссии включали расследование повреждений инфраструктуры, идентификацию жертв с целью возвращения их тел семьям, расследование причин смерти и моделирование мест преступлений.

Военные преступления России в Украине

С самого начала вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Оккупанты убивают гражданских, грабят чужие дома, вывозят детей. Руководство России отрицает это, однако международное сообщество неоднократно заявляло о причастности Кремля к военным преступлениям.

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим страны-агрессора - рашизмом.

Ранее сообщалось, что Португалия предоставит финансовую помощь по поиску доказательств военных преступлений в Украине, а также может направить экспертов из своего основного подразделения по расследованию уголовных преступлений.

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