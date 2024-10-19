Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО, - глава МИД

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что ранее сегодня издание Le Mon de сообщило, что США больше не против приглашения Украины в НАТО.

Следует отметить, что изменение позиции Штатов в дальнейшем может повлиять и на мнение Берлина.

Заметим, что вступление Украины в НАТО является одной из главных целей внешней политики страны, которая стала более активно обсуждаться с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.