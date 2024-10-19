Франція відкрита до ідеї запрошення України в НАТО, - глава МЗС

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що раніше сьогодні видання Le Monde повідомило, що США більше не проти запрошення України до НАТО.

Варто зазначити, що зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліна.

Зауважимо, що вступ України до НАТО є однією з головних цілей зовнішньої політики країни, що більш активно почала обговорюватись від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що саме запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру.

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