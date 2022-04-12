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Словаччина готується відновити роботу посольства в Києві

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Братислава, Вівторок 12 квітня 2022 15:04
Словаччина готується відновити роботу посольства в Києві Фото: глава МЗС Словаччини Іван КОрчок (facebook com ivan korcok)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що найближчими днями до Києва буде відправлена група, яка оцінить можливість повернення словацького посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Словаччина готується до повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я відправлю в мегаполіс інспекційну групу наших дипломатів для оцінки ситуації в столиці на місці. Якщо ситуація дозволить, ми негайно запустимо наше посольство" - написав він.

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