Словаччина готується відновити роботу посольства в Києві

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що найближчими днями до Києва буде відправлена група, яка оцінить можливість повернення словацького посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter .

"Словаччина готується до повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я відправлю в мегаполіс інспекційну групу наших дипломатів для оцінки ситуації в столиці на місці. Якщо ситуація дозволить, ми негайно запустимо наше посольство" - написав він.

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