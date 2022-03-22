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США і Франція домовилися про посилення санкцій проти Росії

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Париж, Вівторок 22 березня 2022 04:45
США і Франція домовилися про посилення санкцій проти Росії Фото: twimg.com
Автор: Константин Широкун

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

Обидва міністри відзначили, що зважаючи на російський наступ необхідно продовжувати посилення санкцій. Керівники іноземних відомств також заявили про свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо зміцнення захисту та безпеки українських АЕС.

Також в ході розмови міністри обговорили підготовку до зустрічі глав держав і урядів країн НАТО і G7, а також участь президента Сполучених Штатів в Європейській Раді, який повинен ознаменувати тісну координацію між НАТО і Європейським союзом.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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