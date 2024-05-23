RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель

Фото: Себастьян Лекарня (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Французские военные провели успешные испытания ракеты средней дальности ASMPA-R класса "воздух-земля". Она способна нести ядерную боеголовку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в Twitter.

По его данным, испытание было проведено в рамках военных учений Durandal. Они проходят в период с 13 мая по 14 июня.

Как заметил Лекорня, тестовый запуск ракеты показал надежность потенциала ядерного сдерживания Франции.

"Операция Durandal: самолет Rafale ВВС стратегического назначения только успешно провел первый испытательный запуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки", - написал Лекорню.

Сообщается, что испытания проходили под контролем военных на базах в Бискарросе, Уртене и Кемпере на западном побережье Франции.

"Программа обновления ASMPA позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз до появления будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения", - рассказали в минобороны Франции.

Ядерное усиление государств

Российский диктатор Владимир Путин все чаще стал использовать заявления по ядерному потенциалу России. Поэтому западные страны вынуждены реагировать на них.

В частности, в США заявили о расширении производства крупнейшей неядерной бомбы США – высокоточной авиабомбы GBU-57.

А вот президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше . Такую его идею поддержал и президент Литвы Гитанас Науседа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЯдерные испытания