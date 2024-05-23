Франція успішно випробувала модернізований ядерний носій

За його даними, випробування було проведено в рамках військових навчань Durandal. Вони відбуваються в період з 13 травня до 14 червня.

Як зауважив Лекорню, тестовий запуск ракети показав надійність потенціалу ядерного стримування Франції.

"Операція Durandal: літак Rafale ВПС стратегічного призначення щойно успішно провів перший випробувальний запуск оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження", - написав Лєкорню.

Повідомляється, що випробування проходили під контролем військових на базах у Біскарроссі, Уртені та Кемпері на західному узбережжі Франції.

"Програма оновлення ASMPA дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети «повітря-земля» 4-го покоління”, – розповіли у міноборони Франції.

Ядерне посилення держав

Російський диктатор Володимир Путін все частіше почав використовувати заяви щодо ядерного потенціалу Росії. Через це західні країни змушені реагувати на них.

Зокрема, у США заявили про розширення виробництва найбільшої неядерної бомби США - високоточної авіабомби GBU-57.

А ось президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі. Таку його ідею підтримав і президент Литви Гітанас Науседа.

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