Франция и Украина согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол

По его словам, вопрос о запуске французской компанией производства дронов в Украине все еще прорабатывается.

"Наш министр обороны объявил, что проект будет реализован совместно с очень известной французской компанией, ведущей в сфере производства. Это может стать очень интересной инициативой, ведь речь идет о поставках большого количества высококачественных дронов. Производство может быть организовано или в двух странах параллельно, или сначала во Франции, а затем в Украине. Сейчас это все еще предмет обсуждения", - сказал Вейсьер.

Он добавил, что французская сторона также ведет консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он публично призвал активнее поддерживать закупку украинских дронов для Украины.

"Конечно, мы работаем и над совместными производственными возможностями в Украине, и надеемся, что со временем об этом можно будет говорить более открыто. В целях безопасности нельзя раскрывать слишком много деталей, но я уверен, что производство дронов должно происходить как во Франции, так и в Украине", - отметил посол.

По его словам, очень хорошо, когда производственные мощности есть в Украине, потому что это экономит время и ресурсы, в том числе и когда речь идет не только о производстве, но и о ремонте и обслуживании.

"В то же время важно использовать и те возможности, которые уже имеют наши собственные страны. Поэтому мы работаем над всеми этими направлениями", - добавил Вейсьер.