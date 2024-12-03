Франция и Саудовская Аравия призвали к президентским выборам в Ливане

Лидеры подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на углубление двусторонних связей между странами и деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, включая Ливан.

В офисе Макрона рассказали, что в ходе встречи с принцем Мухаммедом, который является фактическим правителем богатого нефтью королевства Персидского залива, они "согласились приложить все усилия, чтобы способствовать деэскалации в регионе".

Эти усилия включают в себя помощь в консолидации хрупкого перемирия между Ливаном, на территории которого действуют боевики "Хезболлы", и Израилем. Данный режим прекращения огня был объявлен 26 ноября.

"Вместе они призвали к проведению президентских выборов в Ливане с целью объединения ливанского народа и проведения реформ, необходимых для стабильности и безопасности страны", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, в офисе Макрона рассказали, что приоритетом лидеров является "установление без дальнейших промедлений режима прекращения огня в Газе, чтобы освободить всех заложников, защитить гражданское население путем доставки гуманитарной помощи, и содействовать поиску политического решения, основанного на двухгосударственном решении".

Отметим, что официальный визит Макрона в Саудовскую Аравию стал первой поездкой президента Франции в эту страну со времен Жака Ширака в 2006 году.

Справка: в настоящее время в Ливанской республике исполняющим полномочий президента является Наджиб Микати. Он "временно" занял кресло главы государства с 30 октября 2022 года, а ранее трижды был премьер-министром.

Это произошло после того, как завершится шестилетний президентский срок Мишеля Ауна.

Добавим, Микати перед политической деятельностью занимался раньше бизнесом, и считается достаточно состоятельным человеком. По версии Forbes, он назывался самым богатым человеком в Ливане в 2021 году с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. Также Микати многократно обвиняли в коррупции и незаконном получении доходов.

К слову, кандидатуру Микати в 2011-м на голосовании за членов правительства страны поддержала возглавляемая исламистким движением "Хезболла" оппозиция.