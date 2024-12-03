Франція та Саудівська Аравія закликали до президентських виборів у Лівані

Лідери підписали угоду про стратегічне партнерство, спрямовану на поглиблення двосторонніх зв'язків між країнами, та на деескалацію конфлікту на Близькому Сході, включаючи Ліван.

В офісі Макрона розповіли, що в ході зустрічі з принцом Мухаммедом, який є фактичним правителем багатого на нафту королівства Перської затоки, вони "погодилися докласти всіх зусиль, щоб сприяти деескалації в регіоні".

Ці зусилля включають допомогу в консолідації крихкого перемир'я між Ліваном, на території якого діють бойовики "Хезболли", та Ізраїлем. Даний режим припинення вогню був оголошений 26 листопада.

"Разом вони закликали до проведення президентських виборів у Лівані з метою об'єднання ліванського народу та проведення реформ, необхідних для стабільності та безпеки країни", - вказується в заяві Єлисейського палацу.

Крім того, в офісі Макрона розповіли, що пріоритетом лідерів є "встановлення без подальших зволікань режиму припинення вогню в Газі, щоб звільнити всіх заручників, захистити цивільне населення шляхом доставки гуманітарної допомоги та сприяти пошуку політичного рішення, заснованого на дводержавному рішенні".

Зазначимо, що офіційний візит Макрона до Саудівської Аравії став першою поїздкою президента Франції до цієї країни з часів Жака Ширака в 2006 році.

Довідка: наразі у Ліванській республіці виконувачем повноважень президента є Наджиб Мікаті. Він "тимчасово" посів крісло глави держави з 30 жовтня 2022 року, а до того тричі був прем'єр-міністром.

Це відбулося після того, як завершися шестирічний президентський термін Мішеля Ауна.

Додамо, Мікаті перед політичною діяльністю займався раніше бізнесом, і вважається досить заможною людиною. За версією Forbes, він називався найбагатшою людиною у Лівані в 2021 році зі статками у 2,5 мільярда доларів. Також Мікаті багаторазово звинувачували в корупції та у незаконному отриманні доходів.

До слова, кандидатуру Мікаті в 2011-му на голосуванні за членів уряду країни підтримала опозиція, яку очолював ісламістський рух "Хезболла".