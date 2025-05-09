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Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы: что оно предусматривает

Пятница 09 мая 2025 13:32
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Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы: что оно предусматривает Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша и Франция, сегодня, 9 мая, подпишут договор, который обяжет их помогать друг другу в случае военной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Париж и Варшава подпишут договор на фоне беспокойства относительно безопасности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину, а также сомнений относительно долгосрочных обязательств президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа по безопасности континента.

Договор будет подписан в городе французском городе Нанси. В частности он будет охватывать:

  • оборону;
  • энергетику;
  • ядерную и транспортные отрасли.

"Положение, которое мы имеем в договоре, заключается в том, что в случае угрозы нападения на Польшу и Францию обе страны обязуются оказать помощь, в том числе военную", - заявил Туск перед отъездом во Францию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ряд стран Европейского союза (ЕС) вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Как отметили в Европейской комиссии, война в Украине и ее угроза европейской безопасности представляют собой исключительные обстоятельства.

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