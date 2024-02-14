Франция и Германия договорились усилить ПВО Украины

Франция и Германия договорились о создании коалиции по поддержке украинской противовоздушной обороны в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и Минобороны Германии.

Как рассказали в Минобороны Франции, министр Лекорня вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом на заседании Контактной группы по обороне Украины запустил коалицию в поддержку противовоздушной обороны Украины. К коалиции также присоединились датские и бельгийские коллеги.

"После запуска артиллерийской коалиции сегодня мы совместно с Борисом Писториусом запускаем коалицию поддержки ПВО для Украины", - написал Лекорню в Twitter.

В то же время в Минобороны Германии отметили, что декларация повысит эффективность поддержки ПВО в Украине и призвана облегчить закупки.

Отношения Украины и Франции

Напомним, страны G7 в начале июля 2023 года утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран, в том числе и Франция.

Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение с Украиной. А уже 17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделал Лондон.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. Во время визита и ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

Кроме того, в январе этого года французский министр обороны Себастьен Лекорню анонсировал производство и передачу Украине более 70 артиллерийских установок "Цезарь".

"Раммштайн-19"

Напомним, 12 февраля в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен лично возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. 70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

Впоследствии стало известно, что Остин планирует принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), несмотря на срочную госпитализацию.

В "Рамштайне" от американской стороны также примут участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

Мы также сообщали, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

РБК-Украина собрала все, что известно о заседании "Рамштайн-19".

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