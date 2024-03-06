Украине нужна поддержка всех стран Европы, нет более срочной задачи, - Санду

Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран и на текущий момент нет более срочной задачи, чем эта.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Она сегодня выступила в Бухаресте на предвыборном съезде "Европейской народной партии".

"Мы собрались здесь в переломный момент, когда свобода и демократия во всей Европе подвергаются серьезной атаке. Сегодня, как никогда, нам нужно сохранить мужество, лидерство и единство, чтобы защитить свободные общества и отразить агрессию", - сказала Санду.

Президент Молдовы заявила, что настало время отстаивать демократию, свободу выбора и мир.

Помощь Украине

"У нас нет времени на сомнения. Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира", - отметила Санду.

Также она подчеркнула, что Россия хочет влиять на Молдову. По ее словам, Россия считает, что не обязана спрашивать мнение маленьких стран, для России люди из Молдовы не имеют никакого значения в их геополитических планах.

Еще Санду сказала, что РФ видит Молдову только как линии на карте, но граждане Молдовы выбрали другой путь. И страна нуждается в поддержке этого выбора со стороны Европы.

Помощь Молдовы

В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи - в феврале, апреле и сентябре - преимущественно для нужд украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года Молдова отправила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины в Новой Каховке.

В прошлом году сообщалось, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.