Франция создает лазерное оружие нового поколения: что известно о Syderal

Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Французское агентство по вооружениям.
Новый комплекс получил название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal). Он будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и минометных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днем, так и ночью.
Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается до 2030 года.
Ранее РБК-Украина писало о том, что во Франции сделали сверхмощную версию бомбы AASM. Известно, что высокоточные комплекты AASM выпускаются Safran Electronics & Defense под названием Hammer. Они состоят из комплекта наведения и ракетного двигателя для увеличения дальности. Такие двигатели обычно устанавливаются на обычные свободнопадающие бомбы весом 227 кг.
Также в Великобритании состоялись первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике. Оно может уничтожать беспилотники с помощью мощного инфракрасного лазера. Минобороны Британии пояснило, что лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, которые обеспечивают точность поражения в реальном времени.
