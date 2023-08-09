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Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе

Фото: Франция экспортирует больше всего электроэнергии в Европе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Франция опередила Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, в то время как Германия превратилась из экспортера в импортера в течение первой половины этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 терават-часов, причем большая часть электроэнергии поступала в Великобританию и Италию. Производство французской электроэнергии составляет 50% мощности европейского рынка. По словам директора EnAppSys Ltd, рост экспорта из страны произошел из-за "увеличения доступности ядерных активов".

Швеция опустилась на второе место, Испания опередила Германию и стала третьим по величине экспортером Европы с общим чистым оттоком 8,8 терават-часов. Отмечается, что закрытие немцами своих атомных электростанций послужило причиной того, что ее "энергетический баланс перевернулся к импорту".

Экспорт украинской электроэнергии

Украина приостановила экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Как отмечалось, это произошло из-за отсутствия коммерческого соглашения между операторами систем передач е/е обеих стран: "Укрэнерго" и SEPS. Но уже 21 июля "Укрэнерго" возобновил возможность экспорта электроэнергии.

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