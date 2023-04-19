Украина скоро приостановит экспорт электроэнергии в Словакию

Украина прекратит экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Распределенная пропускная способность по этому направлению - 0 МВт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ExPro .

Как отмечают источники издания, Украина не может наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза из-за отсутствия совместных аукционов по распределению пропускной способности.

Ранее Украина имела договоренность со странами ЕС, среди которых Польша, Словакия и Венгрия о том, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office

С 21 апреля, как пишет издание, Украина сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу - до 75 МВт и в Молдову - до 650 МВт.