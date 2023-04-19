ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина скоро приостановит экспорт электроэнергии в Словакию

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 16:14
Украина скоро приостановит экспорт электроэнергии в Словакию Фото: Украина в скором времени приостановит экспорт электроэнергии в Словакию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина прекратит экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Распределенная пропускная способность по этому направлению - 0 МВт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ExPro .

Как отмечают источники издания, Украина не может наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза из-за отсутствия совместных аукционов по распределению пропускной способности.

Ранее Украина имела договоренность со странами ЕС, среди которых Польша, Словакия и Венгрия о том, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office

С 21 апреля, как пишет издание, Украина сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу - до 75 МВт и в Молдову - до 650 МВт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина 17 апреля начала экспорт электроэнергии в Словакию 17 апреля в объеме 200 МВт каждый час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис