ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 14:11
"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию Фото: "Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий стартует сегодня, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается, на аукционе будут предложены участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

В компании отмечают, что "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Таким образом, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование Регулятором - НКРЭКУ - Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

Отмечается, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии.

Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта.

В "Укрэнерго" напомнили, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт. Совместно с европейскими коллегами работаем над возможностью увеличения этих объемов.

Экспорт электроэнергии в Словакию

Напомним, Украина прекратила экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Как отмечалось, это произошло из-за отсутствия коммерческого соглашения между операторами систем передач е/е обеих стран: "Укрэнерго" и SEPS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия
NEWS
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста