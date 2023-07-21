"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий стартует сегодня, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается, на аукционе будут предложены участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00.

В компании отмечают, что "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Таким образом, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование Регулятором - НКРЭКУ - Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию.

Отмечается, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии.

Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта.

В "Укрэнерго" напомнили, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт. Совместно с европейскими коллегами работаем над возможностью увеличения этих объемов.

Экспорт электроэнергии в Словакию

Напомним, Украина прекратила экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Как отмечалось, это произошло из-за отсутствия коммерческого соглашения между операторами систем передач е/е обеих стран: "Укрэнерго" и SEPS.