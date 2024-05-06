Франция опровергла вброс об отправке войск в Украину

Фейк о французских военных

Недавно издание Asian Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена утверждало, что в Славянск якобы отправили около сотни солдат французского Иностранного легиона. Это "сделали, чтобы помочь 54 бригаде ВСУ".

Реакция МИД Франции

В Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на такую информацию в СМИ.

"Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - написали в МИД.