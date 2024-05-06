Франція спростувала вкид про відправку військ в Україну

Франція назвала неправдивими повідомлення у ЗМІ про те, що вона нібито відправила своїх військових з Іноземного легіону на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції у Twitter.
Нещодавно видання Asian Times з посиланням на експомічника заступника голови Пентагону Стівена Браєна стверджувало, що до Слов'янська нібито відправили близько сотні солдатів французького Іноземного легіону. Це "зробили, щоб допомогти 54 бригаді ЗСУ".
У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на таку інформацію у ЗМІ.
Alerte INFOX
Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblissent pas, la preuve
NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine . pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ — France Diplomatie (@francediplo) May 6, 2024
"Дезінформаційні кампанії про підтримку Францією України не припиняються. Ні, Франція не відправляла війська в Україну", - написали в МЗС.
Зазначимо, що такі фейки про французьких військових з'являються після того, як президент Франції Еммануель Макрон допустив відправку військ в Україну. Це сталося після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.
Пізніше глава французької держави уточнив, що відправлення військ можливе у разі, якщо російські окупанти відновлять наступ на Одесу чи Київ.
При цьому Макрон пояснював, що він не відкидає можливості розміщення французьких військових в Україні, оскільки Росія не може перемогти у війні.
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