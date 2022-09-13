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Франція скликає Радбез ООН через загострення між Єреваном і Баку

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Париж, Вівторок 13 вересня 2022 13:09
Франція скликає Радбез ООН через загострення між Єреваном і Баку Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Франція скликає засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон знову закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.

Нагадаємо, напередодні ввечері конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову загострився. Країни звинувачують один одного в ескалації і заявляють про втрати зі свого боку.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян практично відразу подзвонив Володимиру Путіну. Після в Єревані скликали Радбез, в ході якого схвалили рішення попросити допомоги у Росії і ОДКБ.

При цьому в Азербайджані стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

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