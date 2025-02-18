Франция созывает второй саммит по Украине за три дня, - Reuters

По информации неназванных дипломатических источников издания, саммит запланирован на завтра. На мероприятие были приглашены те страны, которые не участвовали во встрече в понедельник.

Собеседники Reuters отмечают, что в число приглашенных стран входят: Норвегия, Канада, три страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом некоторые государства могут участвовать во встрече в формате видеоконференции.