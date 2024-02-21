Франция ищет средства для помощи Украине после масштабного сокращения расходов, - Bloomberg

Министерствам обороны, иностранных дел и финансов Франции будет предложено перенаправить средства и найти возможности для экономии, чтобы оплатить оборудование - от ракет до артиллерии, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, не раскрывая подробностей, поскольку обсуждение продолжается.

Возможности правительства ограничены после того, как в воскресенье, 18 февраля, оно понизило прогноз ВВП Франции на 2024 год и заявило, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по сокращению бюджетного дефицита. Правительство пообещало дорогостоящие меры по оказанию помощи фермерам, которые протестуют против роста цен, дешевого импорта и бюрократических проволочек.

Помимо этого Францию критикуют за отсутствие прозрачности в предоставлении помощи Украине, что приводит к обвинениям в том, что она делает не так много, как партнеры по ЕС и НАТО. Украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов, поскольку полномасштабное вторжение России на этой неделе достигнет двухлетнего рубежа.

Финансирование последней помощи должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет этого года, сказали люди, которые попросили не называть их имен, обсуждая конфиденциальные планы. Один из собеседников добавил, что 400 миллионов евро, выделенные на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможности для дополнительной помощи, что усложняет задачу.

Согласно опубликованным данным, Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку Украины, включая ракетные комплексы "земля-воздух" SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронемашины AMX 10 и ракеты SCALP.

Помощь Франции

Франция является одной из стран-лидеров по помощи Украине. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

Помимо этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Поставки могут состояться в ближайшие недели.

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