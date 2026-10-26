Франция расширит "ядерный зонтик" над Европой на фоне угроз России, - WSJ

Россия пугает страны Европы ядерным апокалипсисом. На фоне этих заявлений Франция возобновляет производство ядерных боеголовок и засекречивает данные об этом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Франция масштабирует ядерное сдерживание

Франция, являющаяся единственной страной ЕС с ядерным оружием, повышает уровень стратегической неопределенности для России. Страна имеет около 290 ядерных боеголовок, а теперь впервые за несколько десятилетий увеличит их производство и больше не будет раскрывать размеры своих запасов.

Поэтому ядерное оружие теперь будет размещено не только в США в пяти странах Европы (включая Турцию). Франция уже договорилась с 10 партнерами.

К инициативе присоединились:

Великобритания (где собственное ядерное оружие размещено только на подлодках),

Германия,

Польша,

Нидерланды,

Бельгия,

Греция,

Финляндия,

Норвегия,

Швеция,

Дания.

Она предполагает:

развертывание французских истребителей Rafale с ядерным вооружением по всей Европе,

создание новой инфраструктуры, систем связи,

раннего предупреждения и механизмов обмена разведданными.

Что это даст

Французский "ядерный зонтик", который президент Франции Эммануэль Макрон назвал "передовым сдерживанием", создает новые сложности для России. Об этом заявил недавно советник французского президента по стратегическим вопросам Ксавье Шатель.

По его словам, проект дает Франции новые возможности для размещения ядерных сил в случае ядерной эскалации. И он даже более опасен для России, чем программа ядерного сдерживания НАТО, считают эксперты.

Франция обладает стратегическим потенциалом», который "дополняет уже существующие ядерные гарантии" США, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Французские крылатые ракеты ASMP-A, установленные на истребителях Rafale, предназначены для ударов по крупнейшим городам России и имеют высокую вероятность достижения целей. Это совсем другой уровень сдерживания, отмечают военные чиновники и аналитики.

"Неясно, убедит ли это россиян в том, что французы рискнут подвергнуть Париж ответному удару, например, через Варшаву. Но россияне, безусловно, обращают на это внимание", - говорит Николь Граевский, эксперт по России и ядерным вопросам с парижского университета Sciences Po.