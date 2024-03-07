Франция расширит программы обучения украинских военных в 2024 году
Франция за два года войны подготовила 10 тысяч украинских солдат. В 2024 году программа обучения воинов ВСУ будет расширена.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.
"Кроме поставок вооружения и военной техники, Франция поддерживает Киев посредством обучения украинских солдат", - говорится в заявлении.
Отмечается, что целью является повышение их навыков в соответствии с потребностями, чтобы украинские военные могли продолжать защищать свою территорию.
Сколько солдат уже успели подготовить
Обучение осуществляется на территории Франции и в Польше, преимущественно в рамках миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM).
Всего с начала войны Франция подготовила около 10 000 украинских солдат, в том числе 8800 до 2023 года.
Обучение ведется по трем направлениям
- Обучение, связанное с тактикой, внедрением и обслуживанием многочисленного поставленного оборудования. Речь идет о САУ Caesar, ЗРК Crotale, танках AMX 10-RC и комплексе ПВО SAMP/T;
- Специализированное обучение. Оно нацелено на критически важные ноу-хау и охватывает различные области, такие как здравоохранение, логистика, разминирование или бронетанковая разведка;
- Формирование тактических подразделений. Их целью является усиление способности украинских офицеров командовать ротой или батальоном, ориентированными на боевые действия в городских условиях и окопах.
Министерство отметило, что в 2024 году цель состоит в том, чтобы распространить эту подготовку на военно-воздушные и военно-морские силы.
Помощь Украине от Франции
В начале февраля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сказал, что страна намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.
Также президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.
Кроме того, правительство Франции ищет средства на финансирование пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд. евро после масштабного сокращения расходов страны.
Недавно стало известно, что Франция вложила деньги и модернизировала украинские самолеты МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы, которые Париж будет поставлять Киеву.
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