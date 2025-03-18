Франция разместит ядерные истребители вблизи Германии: сроки и детали

Как пишет BFMTV, презиеднт Франции желает сделать авиабазу 116 "домом" для будущих новых моделей Rafale, которые являются "ключевыми компонентами" французских сил ядерного сдерживания.

В частности авиабаза получит инвестирование в размере 1,5 млрд евро для модернизации. В будущем на ней обустроят две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов.

Макрон подтвердил и то, что Франция увеличит заказ на Rafale, что, по его словам, является обязательным перед лицом геополитического "переломного момента".

BFMTV добавляет, что сейчас в системе ядерного сдерживания Франции задействованы три авиабазы:

Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна);

Истр в департаменте Буш-дю-Рон);

Аворд в департаменте Шер.

Фото: авиабаза 116 Люксей-ле-Бен (google maps)

Ядерное сдерживание

В конце февраля СМИ писали о том, что Париж готов использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. В частности истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию.

Позже Макрон, во время обращения к нации, заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.