RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франція вирішила заморозити ціну на газ на весь 2022 рік

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що уряд країни вирішив заморозити тарифи на газ на весь 2022 рік. Французький уряд планує востаннє підняти тариф у січні наступного року, але всього на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

"Ми заблокували ціни на газ та обмежили січневе підвищення (тарифів - ред.) до 4 відсотків. Блокування триватиме весь 2022 рік", - сказав прем'єр

Спочатку планувалося, що заморозка тарифів на газ, про яку глава французького уряду оголосив наприкінці вересня, буде діяти до квітня 2022 року. Тоді Кастекс вважав, що ціни на газ у Європі почнуть знижуватися саме в середині весни наступного року.

Нагадаємо, 14 жовтня ціна на газ на європейському ринку перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЦіна на газ