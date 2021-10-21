Франція вирішила заморозити ціну на газ на весь 2022 рік

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що уряд країни вирішив заморозити тарифи на газ на весь 2022 рік. Французький уряд планує востаннє підняти тариф у січні наступного року, але всього на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV .

"Ми заблокували ціни на газ та обмежили січневе підвищення (тарифів - ред.) до 4 відсотків. Блокування триватиме весь 2022 рік", - сказав прем'єр

Спочатку планувалося, що заморозка тарифів на газ, про яку глава французького уряду оголосив наприкінці вересня, буде діяти до квітня 2022 року. Тоді Кастекс вважав, що ціни на газ у Європі почнуть знижуватися саме в середині весни наступного року.