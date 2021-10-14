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Ціна на газ в Європі знову перевищила 1200 доларів

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Четвер 14 жовтня 2021 10:14
Ціна на газ в Європі знову перевищила 1200 доларів Фото: ціна на газ в Європі знову зростає (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Біржова ціна на газ в Європі знову перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє газ торгувався на цьому рівні минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Зокрема, станом на 09:40 за київським часом ціна газ досягла 1225 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, історичний рекорд біржові ціни на газ в Європі встановили 6 жовтня, коли тисячу кубометрів продавали більш ніж за 1900 доларів, але в той же день ціни скоректувалися і вартість газу знизилася на 600 доларів.

Зазначимо, раніше Європейська комісія схвалила заходи з подолання енергетичної кризи, зокрема, допомогу державним компаніям та цільове зниження податків.

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